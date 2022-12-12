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Насонов Иван Владимирович

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Место рождения

Юрьевка, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

20.02.1922

Дата смерти

23.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевка, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Военная награда
08.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
17.03.1949

Сын: Насонов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.12.1950

Сын: Насонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матерова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна

Смерть
23.10.1958
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Захоронение г. Заволжье 56.615567, 43.406930
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