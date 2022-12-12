Насонов Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.02.1922
Дата смерти23.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
08.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
17.03.1949
Сын: Насонов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.12.1950
Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матерова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Насонова Александра Васильевна
Смерть
23.10.1958
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Захоронение г. Заволжье 56.615567, 43.406930