Трифонова Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1916

Сын: Трифонов Василий Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Рождение ребёнка
?.01.1932

Сын: Трифонов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Трифонова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Рождение ребёнка
?.04.1936

Сын: Трифонов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Рождение ребёнка
?.08.1947

Дочь: Трифонова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Петр Климович

Смерть
Неизвестно
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