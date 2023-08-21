Трифонова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1916
Сын: Трифонов Василий Петрович
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Рождение ребёнка
?.01.1932
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Трифонова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Рождение ребёнка
?.04.1936
Сын: Трифонов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Рождение ребёнка
?.08.1947
Дочь: Трифонова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно