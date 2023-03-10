Соловьева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Александра

Соловьева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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