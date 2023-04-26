Бастрыкина (Любомудрова) Екатерина Андреевна
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Любомудров Андрей
Мать: ?
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1878
Сын: Бастрыкин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1881
Дочь: Погодина Мария Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.01.1883
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.03.1885
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.1887
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.02.1889
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.01.1891
Сын: Бастрыкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1894
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно