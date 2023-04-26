Бастрыкина (Любомудрова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина (Любомудрова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Любомудров Андрей

Мать: ?

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1878

Сын: Бастрыкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1881

Дочь: Погодина Мария Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1883

Сын: Бастрыкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.03.1885

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.04.1887

Сын: Бастрыкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.02.1889

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1891

Сын: Бастрыкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1894

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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