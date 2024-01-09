Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна

Место рождения

Петруші

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Андрей Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Андрей Лукич

Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Бывалькевич Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Лукич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Бывалькевич Антоний Андреевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Лукич

Боханов, Чернігівська область

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