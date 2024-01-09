Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна
Место рожденияПетруші
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1911
Сын: Бывалькевич Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Лукич
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Бывалькевич Антоний Андреевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Лукич