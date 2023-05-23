Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1907

Дата смерти

15.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1907

Отец: Трифонов Георгий Иванович

Мать: Трифонова Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фатеев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
01.12.1927

Дочь: Михайлова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Шушкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
04.01.1932

Дочь: Неудахина Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
14.01.1934

Дочь: Фатеева Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Шевина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1940

Дочь: Титаренко Нина Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1946

Дочь: Жукова Таисья Андреевна

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Фатеев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Смерть
15.05.1975
Похоронена вместе с мужем Фатеевым А.П. в д. Мохово, Верхнекетский район, Томской обл.
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