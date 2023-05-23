Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1907
Дата смерти15.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1907
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
01.12.1927
Дочь: Михайлова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1929
Дочь: Шушкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
04.01.1932
Дочь: Неудахина Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
14.01.1934
Дочь: Фатеева Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Шевина Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1940
Дочь: Титаренко Нина Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1946
Дочь: Жукова Таисья Андреевна
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1952
Отец ребёнка: Фатеев Андрей Петрович
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Смерть
15.05.1975
Похоронена вместе с мужем Фатеевым А.П. в д. Мохово, Верхнекетский район, Томской обл.