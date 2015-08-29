Дорогин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения29.05.1989
Дата смерти29.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2005
Сын: Дорогин Самуил Владимирович
Мать ребёнка: Родионова (Штольц) Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.06.2007
Дочь: Дорогина Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Родионова (Штольц) Мария Александровна
Смерть
29.08.2015