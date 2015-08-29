Дорогин Владимир Александрович 29.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорогин Владимир Александрович

Место рождения

Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

29.05.1989

Дата смерти

29.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Штольц) Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.12.2005

Сын: Дорогин Самуил Владимирович

Мать ребёнка: Родионова (Штольц) Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.06.2007

Дочь: Дорогина Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Родионова (Штольц) Мария Александровна

Смерть
29.08.2015

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