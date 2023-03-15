Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1871
Сын: Шретер (Schroter) Алексей (Alexey)
Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)
Рождение ребёнка
17.03.1873
Дочь: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Агафонова (Шретер) Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)
Рождение ребёнка
17.08.1882
Сын: Шретер (Schroter) Иван (Ivan)
Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)
Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1907
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область