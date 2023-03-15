Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1871

Сын: Шретер (Schroter) Алексей (Alexey)

Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)

Рождение ребёнка
17.03.1873

Дочь: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)

Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: Агафонова (Шретер) Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)

Рождение ребёнка
17.08.1882

Сын: Шретер (Schroter) Иван (Ivan)

Отец ребёнка: Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)

Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1907
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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