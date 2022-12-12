Ручкин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1825
Дата смерти14.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1825
Отец: Ручкин Николай Григорьевич
Мать: Ручкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1863
Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Фекла Ивановна
Смерть
14.05.1869
Причина смерти: от чахотки