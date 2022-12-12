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Ручкин Василий Николаевич

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.04.1825

Дата смерти

14.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1825

Отец: Ручкин Николай Григорьевич

Мать: Ручкина Анна Матвеевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.06.1863

Сын: Ручкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Фекла Ивановна

Смерть
14.05.1869
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от чахотки
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