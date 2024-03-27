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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабир Мазитович
Отец ребёнка: Мазит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ябир Мазитович
Отец ребёнка: Мазит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рауил Мазитович
Отец ребёнка: Мазит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салих Мазитович
Отец ребёнка: Мазит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазит
Смерть
Неизвестно