Хренов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти09.08.1947
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Александр Александрович
Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свитцова (Хренова) София Александровна
Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева (Хренова) Полина Александровна
Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Шилова (Хренова) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна
Смерть
09.08.1947
Порок сердца. Возраст 57 лет. Колхозник - к/з "Организатор", военный билет №97. Заявитель - Хренова София Александровна. Актовая запись №60 от 09.08.1947 г. Исполнительный комитет Марковского сельског... Показать все