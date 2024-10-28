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Хренов Александр Михайлович

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Место рождения

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хренов Михаил Иванович

Мать: Хренова Екатерина Михайловна

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Александр Александрович

Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свитцова (Хренова) София Александровна

Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева (Хренова) Полина Александровна

Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Бракосочетание
1919

Жена: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Шилова (Хренова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Борборино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.08.1947
Борборино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Порок сердца. Возраст 57 лет. Колхозник - к/з "Организатор", военный билет №97. Заявитель - Хренова София Александровна. Актовая запись №60 от 09.08.1947 г. Исполнительный комитет Марковского сельског... Показать все

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