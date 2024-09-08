Козьмин Тимофей Назаров
Место рожденияЗнаменское
Дата рождения1776
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1858 гос крестьяне Знаменское было 74 года в 1850 г, то есть родился в 1776 году умер в 1856 году РС 1850 гос крестьяне Знаменское было 74 года в 1850 РС 1833 гос Знаменское Тимофей Назаров 58 ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Козьмин Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Устинья Мартинова
РС 1858 гос крестьяне Знаменское 50 лет родился в 1808
Смерть
1856