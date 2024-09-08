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Козьмин Тимофей Назаров

Место рождения

Знаменское

Дата рождения

1776

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1858 гос крестьяне Знаменское было 74 года в 1850 г, то есть родился в 1776 году умер в 1856 году РС 1850 гос крестьяне Знаменское было 74 года в 1850 РС 1833 гос Знаменское Тимофей Назаров 58 ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Мартинова

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Козьмин Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Устинья Мартинова

РС 1858 гос крестьяне Знаменское 50 лет родился в 1808
Смерть
1856

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