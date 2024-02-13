Гелливер Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гелливер Федор

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гелливер Порфинтий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гелливер) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гелливер) Дуня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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