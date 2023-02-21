Козак Федор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козак Федор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 28.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан
Смерть
1994
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