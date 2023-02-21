Козак Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 28.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан
Смерть
1994