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Беленький Григорий

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Место рождения

Черниговская губ

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Беленький Тимофей

Мать: не указана

Черниговская губ
Черниговская губ
Рождение ребёнка
1909

Сын: Беленький Павел

Мать ребёнка: Беленькая Марфа

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Орлова Анна

Мать ребёнка: Беленькая Марфа

Рождение ребёнка
1924

Сын: Беленький Василий

Мать ребёнка: Беленькая Марфа

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Тонкерейский р-н, с. Альчинка
Смерть
Неизвестно
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