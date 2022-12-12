Беленький Григорий
Место рожденияЧерниговская губ
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Беленький Тимофей
Мать: не указана
Черниговская губ
Черниговская губ
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беленький Павел
Мать ребёнка: Беленькая Марфа
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Орлова Анна
Мать ребёнка: Беленькая Марфа
Рождение ребёнка
1924
Сын: Беленький Василий
Мать ребёнка: Беленькая Марфа
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Тонкерейский р-н, с. Альчинка
Смерть
Неизвестно