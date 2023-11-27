Яхин Фарит Вагизовия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яхина Наталья Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1983
Мать ребёнка: Яхина Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно