Яхин Фарит Вагизовия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхин Фарит Вагизовия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яхина Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Яхин Андрей Фаритович

Мать ребёнка: Яхина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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