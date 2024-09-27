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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1718 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1709 и 1715

Муж: Илья Васильевич

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Степан Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Федора Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Нагорная, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 117 об - 118 лист. Деревня Нагорная. Илья Васильевич, 32 года и жена его Дарья Ивановна 26 лет. У них дети Степан, 4 года, Федора, 1 год. У него мать, вдова, Федора Ивановна, 50 лет. 17... Показать все
Смерть
После 1729
Нагорная, Шуйский район, Северный край

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