Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1709 и 1715
Муж: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Степан Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Федора Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 117 об - 118 лист. Деревня Нагорная. Илья Васильевич, 32 года и жена его Дарья Ивановна 26 лет. У них дети Степан, 4 года, Федора, 1 год. У него мать, вдова, Федора Ивановна, 50 лет. 17... Показать все
Смерть
После 1729