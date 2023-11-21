Широкова (Шубникова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Шубникова) Вера Васильевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924

Отец: Шубников Василий

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широкова Виктор Александрович

Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
16.01.1946

Сын: Широков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1993

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