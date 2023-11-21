Широкова (Шубникова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1924
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924
Отец: Шубников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широкова Виктор Александрович
Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
16.01.1946
Сын: Широков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1993