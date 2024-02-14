Нигматов Рахмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматов Рахмат

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1778

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Калметев Нигмат

Мать: (Сапаева) Сагида

Рождение ребёнка
1806

Сын: Рахметев Абдрафик

Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рахметев Хасян

Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рахметев Хусаин

Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб

Рождение ребёнка
16.06.1825

Сын: Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково

Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб

Смерть
1854

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