Нигматов Рахмат
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1778
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Калметев Нигмат
Мать: (Сапаева) Сагида
Рождение ребёнка
1806
Сын: Рахметев Абдрафик
Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рахметев Хасян
Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рахметев Хусаин
Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб
Рождение ребёнка
16.06.1825
Сын: Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково
Мать ребёнка: (Сейфуллова) Сахиб