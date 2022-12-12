Хорошавина (Мухина) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Мухина) Фёкла

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Место рождения

д. Булдачиха (Большая Булдачиха)

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Мухин иванов

Мать: не указана

д. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Бракосочетание
09.02.1832

Муж: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евфимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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