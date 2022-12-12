Хорошавина (Мухина) Фёкла
Место рожденияд. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Мухин иванов
Мать: не указана
д. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Бракосочетание
09.02.1832
1 брак
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евфимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834