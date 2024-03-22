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Соболева Прасковья Алексеева

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федотов Алексей Анофриев

Мать: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аграфена Трофимова

Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Соболев Иван Большой

Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1832

Сын: Соболев Иван Меньшой

Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1835

Сын: Соболев Фома Большой

Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Трофим Константинов

Смерть
После 1834
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