Соболева Прасковья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аграфена Трофимова
Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Соболев Иван Большой
Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов
Рождение ребёнка
03.11.1832
Сын: Соболев Иван Меньшой
Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов
Рождение ребёнка
01.10.1835
Сын: Соболев Фома Большой
Отец ребёнка: Соболев Трофим Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834