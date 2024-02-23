Юдинцев Герман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдинцев Иван Николаевич
Мать: Юдинцева Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдинцев Владимир Германович
Мать ребёнка: Юдинцева Людмила (Миля) Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдинцев Василий Германович
Мать ребёнка: Юдинцева Людмила (Миля) Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно