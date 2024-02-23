Юдинцев Герман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдинцев Герман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдинцев Иван Николаевич

Мать: Юдинцева Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдинцев Владимир Германович

Мать ребёнка: Юдинцева Людмила (Миля) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдинцев Василий Германович

Мать ребёнка: Юдинцева Людмила (Миля) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдинцева Людмила (Миля) Александровна

Смерть
Неизвестно
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