Галкова Милана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкова Милана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.2007

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.2007

Отец: Елизаров Вячеслав

Мать: Галкова Татьяна

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