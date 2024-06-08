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Заварзин Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заварзин Федор Александрович

Мать: Заварзина Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)

Рождение ребёнка
03.01.1883

Дочь: Заварзина Домника Федоровна

Мать ребёнка: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)

Рождение ребёнка
02.11.1884

Дочь: Заварзин Иосиф (Осип) Федорович

Мать ребёнка: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)

Рождение ребёнка
02.04.1887

Сын: Заварзин Никифор Федорович

Мать ребёнка: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)

Смерть
Неизвестно

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