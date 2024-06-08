Заварзин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1883
Дочь: Заварзина Домника Федоровна
Мать ребёнка: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)
Рождение ребёнка
02.11.1884
Дочь: Заварзин Иосиф (Осип) Федорович
Мать ребёнка: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)
Рождение ребёнка
02.04.1887
Сын: Заварзин Никифор Федорович
Мать ребёнка: Заварзина Марфа Саввовна (Савельевна)
Смерть
Неизвестно