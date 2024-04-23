Колтуненко Валерий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1923
Дата смерти27.08.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучнина (Колтуненко) Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Колтуненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Вера Валерьевна
Мать ребёнка: Колтуненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Колтуненко Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1988