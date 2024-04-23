Колтуненко Валерий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолтуненко Валерий Карпович

Колтуненко Валерий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1923

Дата смерти

27.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923

Отец: Колтуненко Карп Кондратьевич

Мать: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучнина (Колтуненко) Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Колтуненко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтуненко Вера Валерьевна

Мать ребёнка: Колтуненко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Колтуненко Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтуненко Ефросинья Петровна

Смерть
27.08.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.