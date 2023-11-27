Лазарь Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717 ст.
Дата смертиОколо 1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717 ст.
Отец: Андрей Евстратов
Мать: Анна Макеева
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Роман Лазарев
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Сын: Иван Лазарев
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Козьма Лазарев
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: Прасковья Лазарева
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
1763 или 1764 ст.
Сын: Родион Лазарев
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Егорова
Смерть
Около 1771 ст.