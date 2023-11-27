Лазарь Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарь Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717 ст.

Дата смерти

Около 1771 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1694 г.р.

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1762 г.р.
1763 или 1764 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717 ст.

Отец: Андрей Евстратов

Мать: Анна Макеева

Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Роман Лазарев

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Иван Лазарев

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Козьма Лазарев

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: Прасковья Лазарева

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Рождение ребёнка
1763 или 1764 ст.

Сын: Родион Лазарев

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Егорова

Смерть
Около 1771 ст.
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