Назарова (Чеснокова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Чеснокова) Пелагея Степановна

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Место рождения

Ивановская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1889 ст.

Сын: Назаров Василий

Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич

Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Сын: Назаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1893 ст.

Сын: Назаров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.

Сын: Назаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.

Сын: Назаров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.09.1904 ст.

Сын: Назаров Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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