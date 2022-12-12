Назарова (Чеснокова) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1889 ст.
Сын: Назаров Василий
Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
29.05.1893 ст.
Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.
Сын: Назаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.
Сын: Назаров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
17.09.1904 ст.
Сын: Назаров Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно