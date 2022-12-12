Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти21.01.1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.01.1748
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
21.01.1748