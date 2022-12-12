Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

21.01.1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Иван Герасимович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1721

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Герасимович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Герасимович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
21.01.1748
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
21.01.1748
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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