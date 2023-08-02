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Шаповалов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шаповалов Алексей Михайлович

Мать: Шаповалов Полина Александровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Шаповалов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1935

Дочь: Бердников Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Шаповалов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шаповалов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна

Смерть
1973
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