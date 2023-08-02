Шаповалов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1934
Сын: Шаповалов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1935
Дочь: Бердников Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Шаповалов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шаповалов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаповалов Анна Петровна
Смерть
1973