Слободчук Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчук Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1944

Дата смерти

12.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1944

Отец: Слободчук Павел Петрович

Мать: Слободчук Ирина Иосиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2016

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