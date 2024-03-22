(Голева) Афимья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Афимья Борисова

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Борис Козмин

Мать: не указана

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Катерина Тимофеева

Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Феврония Тимофеева

Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров

Смерть
1763
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Голев Филимон Тимофеев

Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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