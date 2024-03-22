(Голева) Афимья Борисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Борис Козмин
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Катерина Тимофеева
Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Феврония Тимофеева
Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров
Смерть
1763
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Голев Тимофей Петров