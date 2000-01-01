Павлова Любовь Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Лина Павловна
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван
Смерть
Неизвестно