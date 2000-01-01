Павлова Любовь Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Любовь Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Лина Павловна

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван

Смерть
Неизвестно
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