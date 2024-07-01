Ячменнова (Рогалева) Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан