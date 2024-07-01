Ячменнова (Рогалева) Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячменнова (Рогалева) Наталия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогалев Владимир Александрович

Мать: Рогалева Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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