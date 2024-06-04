Иван Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиМежду 1765 и 1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1754
Сын: Леонтий Иванов
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1760
Дочь: Макрида Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Меркурей Иванов
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева
Смерть
Между 1765 и 1772