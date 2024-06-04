Иван Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Между 1765 и 1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1710 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1750 г.р.
Между 1752 и 1754 г.р.
Между 1755 и 1760 г.р.
Около 1756 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Анисим (Анисифор) Иванов

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1754

Сын: Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1760

Дочь: Макрида Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Меркурей Иванов

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Авдотья (Агафья) Тимофеева

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1765 и 1772
Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область

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