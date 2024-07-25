Чистяков Иларион Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Чистяков Евсей Иванович
Мать: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чистяков Федор Иларионович
Мать ребёнка: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Чистякова) Елизавета Иларионовна
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Наталья Иларионовна
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чистяков Александр Иларионович
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Смерть
Неизвестно