Абдуллина Шарифелжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям Абдулович
Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1991