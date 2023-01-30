Абдуллина Шарифелжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина Шарифелжамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям Абдулович

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1991

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