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Агафонов Петр Егорович
Агафонов Петр Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Егор Агафонов
1827 г.р.
Мать
Евгения Иванова
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Егор Агафонов
Мать:
Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно
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