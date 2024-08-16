Афанасьев Михаил Алексеевич 1800 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Михаил Алексеевич

Афанасьев Михаил Алексеевич

Место рождения

Сучкина причиха Тамбовской губернии.

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Афанасьев Алексей

Мать: не указана

Сучкина причиха Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Афанасьев (Приёмный Сын) Яков Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Афанасьев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно
Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.