Афанасьев Михаил Алексеевич
Место рожденияСучкина причиха Тамбовской губернии.
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Афанасьев Алексей
Мать: не указана
Сучкина причиха Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Афанасьев (Приёмный Сын) Яков Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Афанасьев Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно