Булатникова (Бочарова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.
Дочь: Булатникова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Харченко Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
13.10.1898
Сын: Булатников Лукиан Фёдорович
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Ямская слобода (г. Курск), Курский уезд
Информация из МК Введенской церкви 1898г (ГАКО, Ф.217, оп.3, д.23)
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Булатникова Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
06.06.1907 ст.
Дочь: Булатникова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатников Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатникова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Булатников Фёдор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно