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Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чуйко Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дария Яковлевна

Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Прокофий Яковлевич

Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов

Тиниця, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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