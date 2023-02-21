Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чуйко Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дария Яковлевна
Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуйко Яков Иванов
Смерть
Неизвестно