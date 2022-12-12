Касимов Эдуард Салихзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Эдуард Салихзянович

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Место рождения

Карино, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.11.1930

Дата смерти

21.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Карино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1962 по 1972
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1972 по 1986
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.03.1986
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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