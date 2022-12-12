Касимов Эдуард Салихзянович
Место рождения
Дата рождения08.11.1930
Дата смерти21.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962 по 1972
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1972 по 1986
Место жительства
По 1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.03.1986