Хрисанф Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Гурий Тимофеевич
Мать: Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Антон Хрисанфович
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна
Бракосочетание
27.05.1736
Жена: Евдокия Леонтьевна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737
Сын: Степан Хрисанфович
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Агафия Хрисанфовна
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Татьяна Хрисанфовна
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно