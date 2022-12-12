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Хрисанф Гурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Гурий Тимофеевич

Мать: Акилина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Антон Хрисанфович

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.05.1736

Жена: Евдокия Леонтьевна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737

Сын: Степан Хрисанфович

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Агафия Хрисанфовна

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Татьяна Хрисанфовна

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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