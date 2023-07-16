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Бялый Леонард Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бялая Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бялый Владимир Леонардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Бялый Константин Леонардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Бялая Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Бялая Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Бялый Александр Леонардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1866 ст.

Дочь: Бялая Мария Леонардовна

Мать ребёнка: Бялая Зинаида Михайловна

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "О родившихся", №25. С. 20 об.
Смерть
Неизвестно

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