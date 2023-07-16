Бялый Леонард Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бялая Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бялый Владимир Леонардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Бялый Константин Леонардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Бялая Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Бялая Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Бялый Александр Леонардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1866 ст.
Дочь: Бялая Мария Леонардовна
Мать ребёнка: Бялая Зинаида Михайловна
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "О родившихся", №25. С. 20 об.
Смерть
Неизвестно