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Шепелев Тимофей Калинникович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шепелев Калинник Калинникович

Мать: Шепелева Ирина Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1767
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