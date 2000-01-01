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Борисов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954

Отец: Борисов Николай Иванович

Мать: Борисова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1987

Сын: Борисов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кильмиченко Анна Максимовна

Рождение ребёнка
17.09.1987

Дочь: Борисова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кильмиченко Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильмиченко Анна Максимовна

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