Борисов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954
Отец: Борисов Николай Иванович
Мать: Борисова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1987
Сын: Борисов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кильмиченко Анна Максимовна
Рождение ребёнка
17.09.1987
Дочь: Борисова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кильмиченко Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно