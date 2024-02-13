Самоделкин Владимир Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоделкин Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самоделкин Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоделкин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Самоделкина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоделкин Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Самоделкина Елизавета

Миасс, Миасский, Челябинская область

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