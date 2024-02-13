Самоделкин Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самоделкин Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самоделкин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Самоделкина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самоделкин Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Самоделкина Елизавета
Миасс, Миасский, Челябинская область