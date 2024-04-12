Короткова (Панова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Павел Иванович
Мать: Панова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Коротков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Коротков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротков Владимир