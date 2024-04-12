Короткова (Панова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Панова) Нина Павловна

Место рождения

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Павел Иванович

Мать: Панова Александра

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Коротков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Коротков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Владимир

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