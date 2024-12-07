Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1964
Отец: Болотников Николай Матвеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1988
Дочь: Румянцева (Ковалева) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Ковалев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1990
Дочь: Ковалева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Ковалев Владимир Александрович