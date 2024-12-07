Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна 01.09.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1964

Отец: Болотников Николай Матвеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1988

Дочь: Румянцева (Ковалева) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Ковалев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.06.1990

Дочь: Ковалева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Ковалев Владимир Александрович

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