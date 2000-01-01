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Ильин Федор (От жены)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ильин Роман

Мать: Ильина Неизвестно жена

Бракосочетание
11.11.1851

Жена: Ильина Ольга

село Петровское Тамбовской области
крестьяне помещика Кропоткина
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ильина Пелагея

Мать ребёнка: Ильина Ольга

Тамбовская область, село Покровское
Смерть
Неизвестно
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