Ильин Федор (От жены)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ильин Роман
Мать: Ильина Неизвестно жена
Бракосочетание
11.11.1851
Жена: Ильина Ольга
село Петровское Тамбовской области
крестьяне помещика Кропоткина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ильина Пелагея
Мать ребёнка: Ильина Ольга
Тамбовская область, село Покровское
Смерть
Неизвестно