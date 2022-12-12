Ефремов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967
Бракосочетание
24.11.1990
Рождение ребёнка
02.05.1991
Сын: Ефремов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Ефремова Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
21.08.2003
Сын: Ефремов Егор Александрович
Мать ребёнка: Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Развод
Неизвестно