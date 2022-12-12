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Ефремов Александр Павлович

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Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967

Отец: Ефремов Павел Дмитриевич

Мать: Ефремова Надежда Николаевна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.11.1990

Жена: Ефремова Ольга Валентиновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1991

Сын: Ефремов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Ефремова Ольга Валентиновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.2003

Сын: Ефремов Егор Александрович

Мать ребёнка: Ольга

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Ефремова Ольга Валентиновна

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